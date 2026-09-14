Bruma deixa Benfica e assina com gregos do Aris Salónica

"Despeço-me hoje do Benfica com a mesma honra e orgulho com que, há um ano e meio, cheguei ao Estádio da Luz. Para trás ficam agora 18 meses de uma história inesquecível. Do balão do entusiasmo que comecei a encher logo ao segundo jogo com o golo nos Açores, do apoio incrível dos adeptos, do ambiente fantástico do Estádio da Luz e das pessoas com quem privei todos os dias no Seixal", realçou Bruma através da rede social Instagram.Obrigado aos adeptos, a todos os profissionais com quem trabalhei no Benfica e, especialmente, ao presidente Rui Costa, que sempre esteve ao meu lado, desde o momento da minha chegada à hora da despedida", sublinhou.O jogador formado no Sporting soma 12 internacionalizações pela seleção portuguesa, com dois golos marcados, tendo feito a estreia em 2017 e a última partida em 2024.Ao longo da carreira, jogou, ainda, nos turcos do Galatasaray e do Fenerbahçe, nos espanhóis da Real Sociedad, nos alemães do Leipzig e nos neerlandeses do PSV.