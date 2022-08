Bruno Coelho volta è equipa de futsal do Benfica

”, disse o jogador, em declarações ao canal televisivo do clube.Depois de uma época nos italianos do FF Napoli e de outra nos franceses do ACCS, Bruno Coelho, de 35 anos, deixou uma garantia: "”.”, assegurou o jogador.Na primeira passagem pela Luz, onde esteve nove temporadas, Bruno Coelho conquistou três campeonatos, três Taças da Liga, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.