Bruno Lage admite longo caminho a fazer na evolução do jogo do Benfica

"Quem treina o Benfica sabe a exigência estratosférica que temos. Temos de jogar bem e não basta só ganhar títulos. Depois de um mau resultado, não podemos ter tempo para olhar para trás. Temos um longo caminho a fazer na evolução do nosso jogo", começou por assumir o treinador, na conferência de imprensa de antevisão.



Se, por um lado, Bruno Lage destacou o processo defensivo, em que os 'encarnados' são "talvez uma das melhores equipas da Europa a pressionar a saída de bola", na fase ofensiva o treinador frisou que ainda tenta resolver problemas na construção.



"Temos de ter uma agressividade desportiva muito maior, estamos nesse caminho e é continuar a evoluir. Acho que estamos pragmáticos na nossa construção e a fazer uma evolução grande nas nossas dinâmicas. Acredito que o bom futebol e os golos vão surgir, pois conheço muito bem esta casa. É uma questão de tempo e de trabalho para o bom futebol voltar a aparecer, seguramente", assegurou o técnico.



O empate com o Santa Clara (1-1), para o campeonato, ainda está muito presente na memória, com Bruno Lage a vincar que a equipa não ficou satisfeita com o que fez nessa partida, mas considerou que a estratégia para este jogo "será diferente".



"O Santa Clara sabe fazer aquele jogo muito bem. São três anos de trabalho, com o Vasco Matos a efetuar um trabalho fantástico. Se pedir aos meus jogadores para terem aquele posicionamento, eles não vão fazer. Pelo que vi do nosso adversário (Qarabag), é uma equipa com um posicionamento diferente. Portanto, eu acredito que a estratégia para o jogo será completamente diferente", frisou o setubalense.



Bruno Lage aproveitou ainda para esclarecer algumas declarações suas recentes, afirmando que apenas entrará num lado mais político, a propósito das eleições à presidência do clube, se algum dos candidatos ultrapassar uma "linha vermelha".



"Só me vou meter no lado político se essa 'linha vermelha' for ultrapassada. Se eu sentir que algum dos candidatos ataca a equipa de alguma maneira, eu tenho de a ultrapassar. Não estou preocupado em ser consensual, só tenho de me preocupar em fazer crescer a equipa", alertou o treinador, a propósito das críticas recebidas.



O Benfica, que superou os franceses do Nice e os turcos do Fenerbahçe nas pré-eliminatórias de acesso, recebe os azeris do Qarabag na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da primeira jornada da fase de liga com arbitragem do belga Erik Lambrechts.

