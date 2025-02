Bruno Lage apela a adeptos do Benfica para ajudarem a `blindar` o estádio

“Desde o primeiro dia que aqui estou que disse que este ia ser um ano difícil, e vai sê-lo até ao fim. Tem havido um aproveitamento claro para atacar a equipa. Cabe-me a mim, enquanto treinador, ter a capacidade de ‘blindar’ o balneário. Esta união que nós criámos desde o início, entre jogadores e adeptos, foi muito importante. Faço o apelo aos nossos adeptos para ‘blindarem’ o nosso estádio”, expressou o técnico Bruno Lage.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida na Reboleira, ainda muito marcada pela divulgação, através de áudio, de uma conversa privada entre o treinador e alguns adeptos, Bruno Lage considerou que o Benfica terá de efetuar “um jogo de qualidade”.



“Espero um jogo ao nosso melhor nível, foi essa a mensagem que passámos aos nossos jogadores. Fizemos um jogo muito bom diante da Juventus e queremos fazer um novo jogo de qualidade, perante um adversário difícil, que, com certeza, quer demonstrar e dar outra imagem em relação ao jogo da Taça de Portugal. Nós temos de estar fortes e determinados a fazer um grande jogo. O Estrela da Amadora tem enorme organização, jogadores de qualidade e teremos de estar no nosso melhor para vencer o jogo”, disse.



Pouco disposto a responder às questões sobre o polémico áudio, Bruno Lage garantiu que continuará a ser o mesmo treinador, “muito consciente do que se está a passar” e das críticas de que é alvo, sentindo-se também com força para resolver os problemas.



“Temos de continuar a trabalhar, com consciência das críticas, mais do que justas. Há um conjunto de fatores devidamente identificados entre nós, temos de dar a melhor resposta em cada momento”, frisou, acrescentando: “Vai ser o mesmo Bruno Lage de sempre, muito consciente e a dar uma resposta para defender o grupo de trabalho”.



Jan-Niklas Beste regressou à Alemanha durante a semana, para representar o Friburgo, após apenas meia temporada nas ‘águias’, com Bruno Lage a admitir mais ajustes até ao fecho do mercado, na segunda-feira, mas apenas falando de “situações concretas”.



“Tal como o presidente disse, vamos fazer alguns ajustes ao plantel e só vou falar de situações concretas. O Beste saiu, foi sempre um profissional extraordinário, segue em frente na sua carreira e desejo-lhe as maiores felicidades. Se entrar algum jogador para essa posição, falarei dessa situação em concreto”, sublinhou, sem confirmar rumores.



O Benfica, segundo, com 41 pontos, visita o Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo, com 17, no domingo, às 20:30, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Gomes, na Amadora, com a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.