Bruno Lage assegura Benfica "na máxima força" frente ao Estrela da Amadora

"Sim, mas, neste momento, é a máxima força para o jogo com o Estrela da Amadora", confirmou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal, questionado sobre a necessidade de dar, frente aos `tricolores`, minutos de jogo a alguns jogadores menos utilizados.

O Benfica visita o Estrela da Amadora, no sábado, em encontro da segunda jornada do campeonato, após ter adiado o encontro da primeira ronda para se focar nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.

Por isso, Lage assumiu que, "no tempo", acabará por "dar minutos e oportunidade a toda a gente para jogar", mas não necessariamente em contexto de campeonato.

"Podemos criar isso em contexto de treino. Inclusivamente estamos, até ao dia de hoje, a tentar preparar um jogo para domingo, para proporcionar a todos um início de época de acordo com o que achamos ser o ideal", desvendou.

Focado na estreia na I Liga, o treinador até abriu a conferência de imprensa a `avisar` que "terá todo o tempo para falar" do Fenerbahçe, orientado pelo "melhor do mundo" [José Mourinho], "quando já estiver em Istambul", para o encontro do play-off europeu.

Admitiu, no entanto, questões "que faz muito mais sentido responder hoje do que num jogo em que o foco é a `Champions`", tais como a participação apresentada pelo Sporting ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por alegadas injúrias de Bruno Lage ao árbitro da Supertaça Cândido de Oliveira, que o Benfica venceu por 1-0, no Algarve.

"Não estou nada preocupado e posso garantir, de forma muito clara, que o que consta na queixa é falso. E estou seguro de que o próprio árbitro, Fábio Veríssimo, quando for confrontado com isso, vai dizer o mesmo que eu", desvalorizou o treinador `encarnado`.

Outro tema que aceitou abordar foi a situação de Aktürkoglu, avançado que interessa ao próximo adversário dos `encarnados` na Liga dos Campeões, mas com quem Lage assegurou contar "para o jogo de amanhã [sábado]".

"É um jogador muito importante para a equipa. Começou a época muito bem, feliz no Benfica, escolheu um novo número, fez um início de época muito bom. É público que recebeu uma proposta, mas o que sinto é que está completamente focado com a equipa", resumiu.

O Benfica estreia-se na I Liga portuguesa de futebol 2025/26, no sábado, no terreno do Estrela da Amadora, a contar para a segunda jornada, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Gomes, na Reboleira, e arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

A equipa orientada por Bruno Lage adiou o encontro da primeira ronda, frente ao Rio Ave, para 23 de setembro, tendo em vista a presença na qualificação para a Liga dos Campeões.

Antes de superar os franceses do Nice, na terceira pré-eliminatória, e de defrontar os turcos do Fenerbahçe, no play-off, os vice-campeões nacionais disputaram apenas um encontro oficial, frente ao Sporting, para a Supertaça, que venceram por 1-0.