Bruno Lage confirma abordagens e desejou sorte a José Mourinho no Benfica

“Normalmente, não tenho muita pressa. Da última vez, estive algum tempo de fora à procura do projeto certo e o Benfica num tempo muito bom. Conquistámos dois troféus e isso deixa-me muito feliz. Felizmente, têm aparecido muitas abordagens, mas neste momento tem de ser um projeto que faça coincidir o lado profissional e pessoal”, disse aos jornalistas, no fim do evento na Cidade do Futebol, em Oeiras.



À margem do Portugal Football Globes, Bruno Lage considerou que as propostas que tem recebido são “basicamente do estrangeiro”, mas frisando a necessidade de juntar o lado pessoal ao projeto, e revelou ter-se cruzado com José Mourinho.



“Tive a oportunidade de estar com o ‘mister’ José Mourinho. Dei-lhe um abraço e desejei-lhe sorte”, confidenciou, acrescentando ainda que vai “acompanhando” o Benfica, mas a sua prioridade passa por acompanhar o dia-a-dia dos seus filhos.



Assinalando que marcou presença no evento “na qualidade de desempregado” e a convite do presidente da FPF, Pedro Proença, Bruno Lage apontou que “tudo pode acontecer” sobre o próximo destino, quando questionado sobre se iria para a Arábia Saudita.



