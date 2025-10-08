Bruno Lage confirma abordagens e desejou sorte a José Mourinho no Benfica
O treinador Bruno Lage confirmou na quarta-feira que já recebeu abordagens, sobretudo do estrangeiro, após sair do Benfica, sendo rendido por José Mourinho, com quem se cruzou na gala da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e desejou sorte.
“Normalmente, não tenho muita pressa. Da última vez, estive algum tempo de fora à procura do projeto certo e o Benfica num tempo muito bom. Conquistámos dois troféus e isso deixa-me muito feliz. Felizmente, têm aparecido muitas abordagens, mas neste momento tem de ser um projeto que faça coincidir o lado profissional e pessoal”, disse aos jornalistas, no fim do evento na Cidade do Futebol, em Oeiras.
À margem do Portugal Football Globes, Bruno Lage considerou que as propostas que tem recebido são “basicamente do estrangeiro”, mas frisando a necessidade de juntar o lado pessoal ao projeto, e revelou ter-se cruzado com José Mourinho.
“Tive a oportunidade de estar com o ‘mister’ José Mourinho. Dei-lhe um abraço e desejei-lhe sorte”, confidenciou, acrescentando ainda que vai “acompanhando” o Benfica, mas a sua prioridade passa por acompanhar o dia-a-dia dos seus filhos.
Assinalando que marcou presença no evento “na qualidade de desempregado” e a convite do presidente da FPF, Pedro Proença, Bruno Lage apontou que “tudo pode acontecer” sobre o próximo destino, quando questionado sobre se iria para a Arábia Saudita.
