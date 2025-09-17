Bruno Lage deixa comando técnico do Benfica

“Queria comunicar a todos os benfiquistas que acabamos de chegar a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir do dia de hoje”, anunciou Rui Costa, deixando uma mensagem de agradecimento a Lage.





“Infelizmente chegou o momento e entendemos que era o momento de alterar”, explicou, afirmando que no próximo sábado, na Vila das Aves, já espera ter um novo treinador no banco.

“Entendo que este é o momento de trocar, precisamente para não hipotecar a época, e de consequência o treinador que vier tem de ser um ganhador”, acrescentou.



Questionado sobre se esse perfil ganhador é o de José Mourinho, Rui Costa disse ser “inútil” estar a discutir nomes e asseverou que o clube não entrou em contacto com nenhum treinador para já.





A saída de Lage acontece numa altura em que o Benfica vive uma crise de resultados. Depois de ter empatado nos últimos minutos frente ao Santa Clara na Luz, na última jornada do campeonato, a equipa perdeu esta terça-feira para o Qarabag na ronda de arranque da Liga dos Campeões.



Os adeptos do Benfica vaiaram o treinador e a equipa. Nas bancadas exibiram-se lenços brancos e foi ouvido um coro de assobio. Os fãs descontentes pediram a demissão do treinador Bruno Lage.





O presidente do SL Benfica admite que esta foi uma “semana dura” para os benfiquistas, mas pede que se “levante rapidamente a cabeça”.





Bruno Lage já tinha sido treinador das “águias” entre 2019 e 2020. Regressou ao clube em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schmidt. Sai agora ao fim de dez jogos em 2025/26, com sete vitórias, dois empates e uma derrota.



