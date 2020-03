Bruno Lage e Pizzi pedem união para superar a crise no futebol do Benfica

Na entrega dos Galardões Cosme Damião, realizados no Campo Pequeno, em Lisboa, Bruno Lage considerou ter sido "um ano fantástico e um mês terrível", mas assegurou que o plantel dos encarnados fará "de tudo para dar alegrias" aos adeptos do Benfica, a quem dedicou o prémio.



"Gostaria de dedicar (o prémio) aos benfiquistas, não só aqueles que batem palmas, mas aos que nos assobiam, porque essa é a verdadeira paixão de adepto, é sentir o clube. Nós também estamos tristes. São os primeiros a assobiar, mas de certeza que, horas depois, são os primeiros a dar-nos força para continuarmos", frisou.



O treinador das "águias", de 43 anos, expressou que a união passa por apoiar "um miúdo de 18 anos (Tomás Tavares) que está em campo e um de 30 anos (Pizzi) que falhou um penálti e saiu a chorar", usando os dois futebolistas como exemplo.



Os outros nomeados ao prémio de treinador do ano eram Joel Rocha (futsal), Luís Araújo (juniores de futebol), Marcel Matz (voleibol), Paulo Almeida (equipa feminina de hóquei em patins) e Ricardo Santos (natação).



O médio Pizzi, no discurso após receber o prémio de futebolista do ano, apelou aos adeptos benfiquistas para que a onda vermelha continue e assegurou que todo o plantel quer festejar, em maio, o campeonato e a Taça de Portugal.



"Sabemos todos que não estamos num momento propriamente fácil a nível desportivo. Trabalhamos com muito trabalho, esforço e dedicação todos os dias e esperamos, no final do ano, estar a festejar a conquista do campeonato e da Taça de Portugal. Todos juntos somos mais fortes, como já mostrámos em outros anos", afirmou.



Pizzi foi o futebolista mais votado pelos sócios benfiquistas, que escolheram o médio em detrimento dos defesas André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo, dos avançados Rafa e Seferovic e da capitã do futebol feminino, Darlene.



Já o defesa-central Ferro, futebolista revelação do ano, realçou que, "se há grupo de trabalho que dá a volta a momentos menos bons, é este".



Os outros nomeados na categoria de futebolista revelação eram Florentino, Jota e Francisca Nazareth, esta última da equipa feminina.



A gala, realizada no Campo Pequeno, em Lisboa, celebrou o 116.º aniversário do Benfica e premiou as figuras que mais se destacaram no universo benfiquista ao longo do último ano.



Entre os vencedores, além de Bruno Lage, Pizzi e Ferro, destacam-se os prémios atribuídos ao canoísta Fernando Pimenta, de atleta de alta competição, e à equipa de voleibol masculino, que arrecadou o prémio de equipa do ano.



Lista dos vencedores dos Galardões Cosme Damião:



Revelação: Ferro



Inovação: Formar à Benfica



Formação: Juniores de futebol feminino



Atleta de Alta Competição: Fernando Pimenta (canoagem)



Mérito e Dedicação: João Sequeira de Andrade



Parceiro do Ano: Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica



Projeto do Ano: Juntos por Moçambique



Revelação Modalidades: Rafael Lisboa (basquetebol)



Casa do Ano: Casa do Benfica de Grândola



Equipa do Ano: Voleibol masculino



Carreira: Vítor Martins



Treinador do Ano: Bruno Lage



Futebolista do Ano: Pizzi



Homenagem: José António Martínez