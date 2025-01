Bruno Lage promete Benfica a jogar para ganhar em casa da Juventus

"Preparámos o jogo para vencer, temos ainda tempo para ultimar detalhes e definir o `onze` inicial. Queremos colocar em prática tudo o que sabemos, o que já mostrámos, a qualidade dos jogadores e da equipa, mostrando a nossa união e determinação", declarou o técnico, em conferência de imprensa.

Numa sessão marcada por questões sobre o áudio de uma conversa com adeptos no final da derrota com o Casa Pia (3-1), no sábado, que manteve a equipa no segundo lugar da I Liga, mas já a seis pontos do líder, o campeão Sporting, Lage procurou focar-se na `Champions`.

"Queremos muito seguir em frente na prova", reforçou.

Ainda assim, apontou à conferência realizada na segunda-feira, em que explicou o teor da conversa do último sábado, acrescentando que a "linguagem de rua" que utilizou visava aproximar-se dos adeptos, afirmou, e tudo "com a intenção de defender o grupo".

Tendo falado "diante de 30 adeptos" e com cerca de uma centena de pessoas na imediação, incluindo "o capitão, a sensivelmente 20 metros" do treinador, Lage reiterou que o objetivo era "defender o grupo" e referiu não ficar espantado "se surgirem novos áudios".

Sobre a Juventus que vai defrontar, vê nos italianos "uma equipa que vale pelo seu todo, muito competente".

"Temos de dar o melhor de nós. Temos mais uma oportunidade de garantir pontos que nos permitam seguir em frente", comentou.

Questionado sobre a sua continuidade no cargo no caso de não conseguir qualificar os `encarnados` para o play-off da Liga dos Campeões, preferiu "olhar para o que se tem feito de bom", pedindo determinação, união e qualidade à equipa para aproveitar "uma excelente oportunidade".

"Temos um jogo para ganhar amanhã [quarta-feira]. Não penso nisso, penso em preparar o jogo. Sei o que tenho de fazer e como fazer, já demos provas disso. Temos de continuar a trabalhar", declarou.

Antes da partida para Turim, o presidente do clube, Rui Costa, tinha prometido para depois do encontro com a `Juve` esclarecimentos aos jornalistas e adeptos das `águias` sobre o momento vivido pelo clube e o áudio divulgado.

Também presente em conferência de imprensa, o capitão Nicolás Otamendi destacou a partida "contra um grande rival", que vai testar a equipa e exigir dela uma resposta que mostre "melhorias".

"Depois do jogo com o Casa Pia, precisámos de fazer uma auto-crítica e melhorar. Perder 3-1, fora de casa... não deixámos boa imagem do Benfica. É preciso corrigir isso, entre portas, e exigir mais no treino, mais concentração, e melhorar. (...) Amanhã [quarta-feira], temos um jogo bonito para podermos somar três pontos", destacou.

Questionado sobre se o plantel está com o treinador, foi perentório: "A 100%. Estamos focados em reverter esta situação", atirou.

O jogo entre Juventus (17.ª, com 12 pontos) e Benfica (21.º, com 10) terá arbitragem do romeno Istvan Kovács e início às 20:00 (horas de Lisboa).

Na fase de liga da Liga dos Campeões, as equipas entre os primeiro e oitavo lugares, com Liverpool e FC Barcelona já apurados, seguem diretamente para os oitavos de final, e as situadas entre os nono e 24.º avançam para um play-off de acesso, a duas mãos, enquanto dos 25.º ao 36.º postos são eliminadas das competições europeias.