Bruno Lage quer o melhor Benfica com o Mónaco

A começar a conferência de imprensa o técnico foi questionado sobre que tipo de Monaco espera amanhã? Eis a resposta: "Mais importante do que isso é o tipo de Benfica que não pode pensar nas duas vitórias anteriores com o Mónaco nem no resultado do jogo no Monaco. É importante para o clube vencer, também para o prestígio internacional".





Sobre o ter dito que havia jogadores que iam jogar no limite e quem são respondeu: "No limite por causa do tempo de recuperação entre os jogos. Qualquer jogador está sujeito a lesões por fadiga, excesso de jogos e acumulação de carga, mas não vou dizer nada em concreto sobre isso".





A seguir foi questionado se definiu a competição a que vai dar mais prioridade e esclareceu: "O caderno que fala mais alto é o de 1904 que diz que o Benfica tem de dar sempre o seu máximo e neste caso temos de apresentar o melhor onze para seguir em frente na prova".





Finalmente a situação clínica de Tomás Araújo foi assim esclarecida: "Está disponível para o jogo, treinou com a equipa. Esquema tático? Podemos repetir várias vezes, fizemo-lo com o Santa Clara".







Kokçu espera um Mónaco a pressionar





Também Kokçu o jogador do Benfica, fez a antevisão ao jogo com o Mónaco.







Sobre a vantagem com que o Benfica parte para o jogo afirmou: "Espero um Mónaco a pressionar-nos mas estamos preparados para o jogo. Vamos jogar em casa, com os nossos adeptos. Estamos prontos".



Se vitórias dão confiança frisou: "Não, porque temos de entrar no jogo como se nunca tivéssemos jogado com eles. Não podemos entrar lentos, temos de estar preparados e sem pensar que o jogo vai ser fácil só porque já ganhámos ao Mónaco".



A propósito do papel mais defensivo que pode assumir na equipa explicou: "Gosto deste papel, em que tenha de fazer mais coisas além de atacar. Tenho ajudado a equipa a defender e estou a tentar ser melhor nesta parte do meu jogo. O treinador e a equipa tem-me ajudado, estou feliz com o que tenho feito. Ainda posso fazer melhor. Temos um grande plantel, qualquer jogador está preparado e pode jogar"