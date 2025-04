Bruno Lage só pensa em ganhar ao Farense

Confrontado com a situação física de alguns jogadores como Di María, Florentino e Tomás Araújo considerou: "Vou escolher o melhor onze para vencer amanhã. Não é só o Tomás, há sempre um ou outro jogador com alguma mazela. Temos de fazer o melhor onze em função da dinâmica e dos espaços para encontrarmos as melhores oportunidades de golo. E garantir que a equipa faz um jogo de acordo com a qualidade dos nossos jogadores".







Os jornalistas quiseram saber a opinião do técnico sobre quem está a praticar o melhor futebol e Bruno Lage respondeu: "Temos de fazer o nosso trabalho, pela exigência do nosso clube temos de ser favoritos e com a exigência dos adeptos temos de jogar um futebol de qualidade. A equipa tem apresentado boa dinâmica e cabe-me garantir isso, que os jogadores estejam sempre a top, de forma consistente".







"A nossa postura e o nosso foco estão no jogo de amanhã, o pensamento tem de ser Farense, Farense, Farense. Depois, compete-me a mim fazer com que a equipa jogue de acordo com a nossa qualidade. O Farense não tem pontuado muito, com resultados sempre apertados, por isso temos de estar no nosso melhor. Têm apresentado uma linha de cinco, por vezes com três centrais... É uma equipa com uma qualidade forte nas transições, tecnicamente evoluídos, gente que remata bem. Em suma, estamos focados no que controlamos, que é o nosso jogo".