A única baixa, e já de longa data, é Tiago Gouveia que continua a recuperar de lesões no ombro e também no joelho direito.

Otamendi e Akturkoglu, que saíram do jogo com o Braga com algumas queixas, estão aptos para a final de amanhã em Leiria.



O treinador dos encarnados garantiu que a equipa está confiante numa vitória.