Cádiz vive o sonho de representar o Benfica

O venezuelano Jhonder Leonel Cádiz Fernández, de 23 anos, sabe que a tarefa de se impor nos encarnados não é fácil mas tem o forte desejo de o conseguir.



Em declarações ao jornalista Nuno Matos o ponta-de-lança que marcou 25 golos em todas as competições em que participou a temporada passada só tem um desejo: “fazer igual ou melhor do que na época anterior”.



O jogador gosta de todos os atuais companheiros mas destaca Pizzi, Seferovic e Jardel como as maiores referências no balneário.



Quanto ao futuro imediato sabe que a concorrência é forte e com a presença ou não de Jonas terá de trabalhar muito para se impor, até porque ao comando da equipa está o treinador Bruno Lage que já mostrou toda a sua competência.