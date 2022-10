Campo da Mata aprovado para receber o Benfica na Taça

"Tudo indica que o jogo vai ser disputado no Campo da Mata, já tivemos 'luz verde' para a realização do mesmo", disse á agência Lusa.Nos últimos dias, o local do encontro referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 20h45 de sábado, esteve em causa devido ao estado do relvado – que, entretanto, está a ser substituído - e às condições de iluminação, segurança e acessos ao estádio.Ultrapassada esta barreira, os caldenses voltam a receber os encarnados no Campo da Mata, algo que não acontecia há 61 anos, sendo que os bilhetes vão ser colocados à venda a partir desta quinta-feira.O Caldas chegou a esta fase da competição depois de ter eliminado o Sporting da Covilhã, da II Liga, por 3-0, na segunda eliminatória.Já as "águias" vão estrear-se na presente edição da prova rainha.