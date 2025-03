Cancelada conferência de imprensa de Bruno Lage

Segundo informou o Benfica, Lage está a contas com uma virose e por esse motivo os ‘encarnados’ decidiram cancelar a conferência de imprensa que estava prevista para as 13:30, no Centro de Estágio do Seixal.



O Benfica visita no domingo, pelas 18:00, o Rio Ave, numa altura em que está em segundo no campeonato, com 56 pontos, a três do líder Sporting, mas com menos um jogo disputado do que os ‘leões’.



Já o Rio Ave entra na jornada na 10.ª posição da I Liga, com 29 pontos.