Candidato Cristóvão Carvalho quer avançar já com Jürgen Klopp no Benfica

“A base de qualquer projeto tem de ser o treinador. Se eu fosse presidente, tomaria de imediato a decisão de falar aos sócios, explicar-lhe a contexto que vivemos e iniciar já as negociações para a contratação de Klopp”, referiu Cristóvão Carvalho.



Em comunicado nas redes sociais, o advogado considera que terça-feira “foi um dos dias mais negros na história recente” do Benfica, que perdeu em casa na estreia na ‘Champions’ com o modesto Qarabag (3-2) e despediu o treinador Bruno Lage.



“Jürgen Klopp é o nome que escolhi para treinar o Benfica, mas deixo clara a total disponibilidade no sentido de criar condições para que ele assuma o cargo de treinador do clube desde já. Está na hora de voltarmos a ser o glorioso na plenitude, e isso não é viável com esta falta de ambição e mística”, criticou.



Cristóvão Carvalho diz ainda estar pronto para ser a “solução” para os problemas que o clube enfrenta e que é o único a defender “uma alteração radical na estrutura do futebol profissional” do Benfica.



O candidato criticou ainda o silêncio do atual presidente, Rui Costa, perante a tristeza e frustração dos muitos sócios: “Nem uma palavra, nem uma explicação, numa fase tão crítica do Benfica! Como é possível?”.



Cristóvão Carvalho é um dos seis candidatos às eleições dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029, agendadas para 25 de outubro, na companhia de Rui Costa, do empresário João Noronha Lopes, do ex-presidente e empresário Luís Filipe Vieira, do advogado João Diogo Manteigas e do industrial Martim Mayer.



A crise ‘encarnada’ subiu de tom na terça-feira à noite, depois de a equipa de futebol perder na estreia na ‘Champions’, diante do modesto Qarabag (3-2) e poucos dias após empatar em casa com o Santa Clara (1-1), num jogo em que os açorianos ficaram cedo reduzidos a 10 jogadores.



Os maus resultados, aliados ao pobre futebol apresentado, levaram a forte contestação dos adeptos, audível no jogo de terça-feira, e a que Rui Costa anunciasse, já na madrugada de hoje, a saída do treinador Bruno Lage, num momento em que a imprensa avança que José Mourinho, despedido do Fenerbahçe, poderá ser o sucessor.

