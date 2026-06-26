Carole Costa deixa o Benfica





(Com Lusa)

“O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação contratual com Carole Costa termina no dia 30 (próxima terça-feira), seguindo a futebolista novo rumo na sua carreira”, indicaram as ‘águias’ no sítio oficial na Internet.A jogadora com maior número de internacionalizações por Portugal (191 jogos e 25 golos marcados) era também uma das capitãs da equipa feminina do Benfica e apenas uma das seis que estiveram presentes na conquista dos seis títulos nacionais, entre 2020/21 e 2025/26.“Fica ainda diretamente ligada a outras nove grandes conquistas: duas Taças de Portugal, duas Supertaças e cinco Taças da Liga (uma das quais referente a 2019/20, mas jogada na época seguinte devido à suspensão das competições causada pela pandemia de Covid-19”, assinalou o Benfica.A defesa central representou o clube da Luz durante seis temporadas (entre 2020/21 e 2025/26), após três épocas no rival Sporting e uma longa passagem pela Alemanha, onde alinhou no SGS Essen, Duisburgo e Cloppenburg, entre 2010/11 e 2016/17.“O Benfica destaca o forte caráter competitivo e o espírito de ambição desportiva da futebolista, características que impactaram na edificação de um legado por parte do clube que mudou o paradigma nacional e fez crescer decisivamente a visibilidade das competições femininas em Portugal”, observaram os ‘encarnados’.