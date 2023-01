Casper Tengstedt vai reforçar o Benfica

O líder da Liga Portuguesa contratou o avançado dinamarquês Casper Tengstedt. O jogador número 17 do Rosenborg chegou esta terça-feira a Lisboa e foi e torna-se reforço de inverno do clube da Luz.



Com 22 anos, Tengstedt representa a equipa de sub-21 da Dinamarca e jogava na Noruega, no Rosenborg, tendo marcado mais de uma dezena de golos até ao momento, aos quais juntou sete assistências. Antes do Rosenborg, Casper Tengstedt jogou pelo AC Horsens depois de ter feito a formação no Midtjylland.



O acordo entre Benfica e Rosenborg deverá ser feito a troco de sete milhões de euros.