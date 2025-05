Catarina Amado renova com o Benfica

"Para mim, é um sentimento único, pois, aqui, sou das atletas mais antigas deste projeto. Têm sido anos incríveis, de muito crescimento. Isso tem-me deixado orgulhosa, não só de mim mesma, mas também do investimento que o Benfica fez no futebol feminino", salientou a internacional portuguesa, após a assinatura do contrato, em declarações aos meios dos encarnados.



Catarina Amado chegou à Luz na época 2019/20 e é uma das jogadoras que participaram no "penta" do Benfica, juntamente com Lúcia Alves, Pauleta, Carole Costa, Christy Ucheibe, Andreia Faria e Nycole Raysla.



“Também me deixa orgulhosa o facto de pertencer a este histórico que o Benfica fez e ser uma das pentacampeãs. Daqui para a frente, o que podem esperar é a mesma ambição, a mesma mentalidade”, prometeu.



A defesa da equipa feminina de futebol quer "continuar a ganhar títulos" pelo clube, pretendendo “fazer uma boa caminhada na Champions” na próxima temporada.



Esta época, em que o Benfica conquistou o pentacampeonato e a Taça da Liga e ainda vai disputar a final da Taça, a futebolista participou em 36 jogos oficiais e apontou um golo.