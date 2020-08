Cavani está a caminho de Lisboa via Paris

O futebolista prepara-se para se inteirar no local próprio de todo o processo relativo à sua transferência para o clube da Luz e colocar o preto no branco.O ponta de lança, de 33 anos, chega a Lisboa tendo em cima da mesa um contrato de três anos, sendo que pelos elevados valores envolvidos na negociação, quer no que diz respeito a salário, mas também ao prémio de assinatura, o clube da “´águia” propôs ao jogador o pagamento dessas verbas por um período de seis anos, de forma a diluir o esforço financeiro no imediato.

Aos 33 anos, e depois de ter estado perto de trocar o PSG pelo Atlético de Madrid em janeiro, Cavani pode experimentar agora uma nova liga, ele que antes de atuar no campeonato francês, ao serviço dos parisienses, já tinha jogado em Itália, tendo atuado no Palermo e no Nápoles.