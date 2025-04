CD da FPF abre processo disciplinar ao Benfica por críticas à arbitragem

Em comunicado, a secção profissional do órgão disciplinar federativo informou ter aberto uma ação contra os ‘encarnados’ em 17 de abril, na sequência de uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), remetendo-a à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na última segunda-feira.



Em 13 de abril, o Benfica manifestou em comunicado a “profunda preocupação” com o trabalho das equipas de arbitragem na 29.ª jornada da I Liga, aludindo ao empate dos ‘encarnados’ com o Arouca e à vitória do Sporting no terreno do Santa Clara (0-1), resultados que permitiram aos ‘leões’ voltarem a igualar o rival da Luz na liderança.



“Nos Açores, um penálti claro contra o Sporting foi ignorado. Na Luz, um penálti inexistente foi marcado contra o Benfica. Exige-se competência e rigor nas jornadas que restam até ao final do campeonato. A verdade desportiva da competição não pode ser desvirtuada por más decisões de arbitragem, sobretudo quando existe videoárbitro (VAR), cuja missão é evitar e corrigir erros grosseiros”, denunciou o clube liderado por Rui Costa.



Com quatro jornadas por disputar, o Benfica ocupa a segunda posição da I Liga, com os mesmos 72 pontos do campeão nacional e líder Sporting, que tem vantagem no confronto direto e na diferença de golos e visitará as ‘águias’ em 10 de maio, no dérbi lisboeta da 33.ª e penúltima ronda.