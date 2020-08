"Cebolinha" chega ao Benfica até ao final da semana

O extremo brasileiro que jogava no Grémio de Porto Alegre está dado como certo na Luz, por fontes próximas do clube da “águia” e deverá chegar por uma verba a rondar os 20 milhões de euros.







Na última noite o jogador assumiu que poderá ter feito o último jogo pelo Grémio, tendo praticamente tudo acertado para rumar ao Benfica.





“Pode ter sido o último jogo, faltam alguns detalhes, é situação bem avançada. Só tenho a agradecer a esse clube. Faltam alguns detalhes, questões burocráticas, percentagens. Talvez esta semana fique concretizado”, disse o jogador, após ter estado em destaque na vitória do Grêmio sobre o Internacional, ao ter participação direta nos dois golos que valeram a vitória (2-0).

No final, os companheiros de “Cebolinha” deram-lhe a taça de vencedores do campeonato gaúcho e ele respondeu com um agradecimento: “Saio com a sensação de dever cumprido, estive oito anos nesse clube. Pude honrar a camisa. Cheguei com 16 anos, ganhei vários títulos. Muita gratidão. Quero agradecer o carinho e a aprendizagem que tive aqui. Não nasci gremista, mas é um clube que vou levar para o resto da minha vida”, disse.





O que vale este extremo de 24 anos? Internacional pelo Brasil em 14 ocasiões, Everton "Cebolinha" é um jogador veloz, desequilibrador e que tem mais do que argumentos para lutar pela titularidade no Benfica.





Vencedor de uma Copa América, uma Copa Libertadores e uma Taça do Brasil chega ao Benfica com vontade de triunfar.