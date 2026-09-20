Celtic, próximo adversário do Benfica, derrotado pelo Rangers no ‘Old Firm’

No Celtic Park, em Glasgow, o único golo da partida foi apontado pelo alemão Ryan Naderi, quando decorria o minuto 33, um desfecho que mantém os ‘católicos’ na liderança do campeonato, com 18 pontos, contra os 16 dos ‘protestantes’, segundos colocados.



No fim de semana passado, o Celtic já tinha perdido por 3-0 face ao Rangers, então fora, para os quartos de final da Taça da Liga escocesa.



O ex-benfiquista português Jota esteve ausente das opções do Celtic, assim como o compatriota Chermiti, antigo jogador do Sporting, no lado do Rangers, ambos devido a lesão.



O Celtic vai defrontar o Benfica na segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, em 15 de outubro, encontrando ainda o Torreense, em 26 de novembro, na quinta ronda, sendo que ambos os jogos serão em solo luso.



Na estreia na fase de liga, na quinta-feira, o Celtic perdeu em casa com os húngaros do Ferencváros por 3-1, pelo que segue agora com três derrotas consecutivas em todas as competições.



