"Champions". "Águias" procuram ultrapassar os "quartos"

Os encarnados, que vão disputar esta fase pela quinta vez em 2021/22, foram eliminados nos "quartos" em 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16, perante AC Milan, FC Barcelona, Chelsea e Bayern Munique, respetivamente, sendo que não contam qualquer triunfo (três empates e cinco derrotas).O problema não é exclusivo do Benfica, estendendo-se a todo o futebol português, já que, em 28 épocas da "era Champions" com "quartos", as equipas lusas - aliás "águias" e "dragões" - só ultrapassaram uma de 11 eliminatórias.A vitória do FC Porto sobre o Lyon (2-0 em casa e 2-2 fora) em 2002/03, rumo ao seu segundo título europeu, é a exceção à regra, ao que não será estranho o facto de ter sido o único duelo com um conjunto fora do ‘top 4’ europeu.Nas seis restantes presenças, os azuis e brancos foram afastados por Manchester United (1996/97 e 2008/09), Bayern (1999/00 e 2014/15), Liverpool (2018/19) e Chelsea (2020/21).A 12.ª presença lusa nos "quartos" vai ser protagonizada pelo Benfica, que enfrentará um dos "carrascos" dos portistas, o Liverpool, que, há três anos, venceu por um global 6-1.Os encarnados chegaram pela primeira vez aos "quartos" em 1994/95, época ainda sem "oitavos", em que os comandados de Artur Jorge passaram diretamente da fase de grupos, na qual superaram Anderlecht, Hajduk Split e Steaua, para o "top 8".Pela frente, o Benfica teve o campeão europeu em título AC Milan (4-0 ao FC Barcelona, na final de 1993/94), que, na primeira mão, em 01 de março de 1995, venceu em San Siro por 2-0, com um ‘bis’ de Marco Simone (63 e 75 minutos).Na segunda mão, na Luz, o conjunto da casa, com Edilson, João Pinto e Caniggia na frente, tentou tudo para reentrar na eliminatória, mas não conseguiu marcar (0-0).Em 2005/2006, o Benfica voltou a atingir os quartos de final, desta vez depois de ultrapassar nos "oitavos" o campeão em título Liverpool (1-0 em casa e 2-0 em Anfield Road).





O adversário foi, então, outro conjunto todo-poderoso, o FC Barcelona, que se viria a sagrar campeão europeu (2-1 ao Arsenal, na final), num duelo que começou com um nulo na Luz.



Em Nou Camp, o jogo abriu, praticamente, com uma grande penalidade favorável aos catalães, mas o brasileiro Moretto parou o remate do seu compatriota Ronaldinho Gaúcho, que, aos 19 minutos, acabaria, porém, por adiantar o "Barça".



A vantagem mínima foi-se arrastando e o Benfica teve duas grandes ocasiões para se adiantar na eliminatória, mas Geovanni e Simão não foram eficazes e, aos 88 minutos, o camaronês Samuel Eto’o sentenciou.



...Chelsea



A terceira presença dos encarnados nos "quartos" aconteceu em 2011/12 e voltou a começar na Luz, onde o Chelsea se impôs (1-0) com um tento de Salomon Kalou, aos 75 minutos.



O jogo da segunda mão foi complicadíssimo para o Benfica, que, sem centrais, teve de adaptar à posição Javi Garcia e Emerson, uma dupla inédita em toda a época, e, para piorar, viu Maxi Pereira ser expulso, aos 40 minutos.



Antes, aos 21 minutos, Frank Lampard já havia adiantado o Chelsea, mas, aos 85, após um canto, Javi Garcia empatou o encontro, apontando, finalmente o primeiro golo dos ‘encarnados’ nos ‘quartos’, ao sexto encontro.



O Benfica ficou a um golo das "meias", "milagre" que esteve perto de acontecer, numa jogada entre os suplentes Yannick Djaló e Nelson Oliveira. Já nos descontos, foi, porém, Raúl Meireles a fazer o 2-1 para o Chelsea, que se sagraria campeão.



...Bayern



Há seis anos, os encarnados, de Rui Vitória, voltaram aos "quartos" e, perante o Bayern, deram boa réplica em Munique, onde perderam por 1-0 face ao "onze" de Pep Guardiola, culpa de um tento de Arturo Vidal, logo aos dois minutos.



Na Luz, repleta, em 13 de abril de 2016, o Benfica ainda conseguiu igualar a eliminatória, quando, aos 27 minutos, o mexicano Raúl Jiménez bateu Manuel Neuer.



Mas, novo tento de Vidal (38 minutos) e outro de Thomas Müller (52) deram a volta ao resultado, com o Benfica ainda a conseguir evitar o desaire no jogo (2-2), graças a um livre direto apontado pelo brasileiro Talisca (76).





O Benfica, campeão europeu em 1960/61 e 1961/62, esteve por 13 vezes nos ‘quartos’ antes de 1992/93, sendo que não chega às "meias" desde 1989/90, época da sétima final.



O encontro entre o Benfica e o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboah