"Champions". Benfica conhece adversárias na fase de grupos

O Benfica, campeão português, vai defrontar o FC Barcelona, campeão europeu, no Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, além de Rosengard e Eintracht Frankfurt.



Pela terceira vez na fase de grupos da "Champions", as encarnadas vão ter nas catalãs, duas vezes campeãs europeias, as principais rivais, além das suecas do Rosengard, semifinalistas em 2003/04, e das alemãs do Eintracht Frankfurt, que se estreiam em fases de grupo, mas foram quatro vezes campeãs como 1. FFC Frankfurt.



A primeira jornada joga-se em 14 e 15 de novembro, com a fase de grupos a fechar com a sexta ronda em 30 e 31 de janeiro.





Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para os quartos de final da prova, cuja final está marcada para 25 de maio de 2024, no Estádio San Mamés, na cidade espanhola de Bilbau.





As encarnadas reencontram o Barcelona e o Rosengard, que já tinham ficado no seu grupo na época passada.





Os grupos da Liga dos Campeões feminina:





Grupo A: Barcelona, Rosengard, Benfica e Eintracht Frankfurt





Grupo B: Lyon, Slavia Praga, Polten Frauen e Brann





Grupo C: Bayern Munchen, Paris SG, Roma e Ajax





Grupo D: Chelsea, Real Madrid, Hacken e Paris FC





Expetativas animadoras





O sorteio abre algumas possibilidades à equipa treinada por Filipa Patão, que apesar de ter o FC Barcelona, considerada atualmente a melhor equipa do mundo, campeã europeia e com uma base de campeãs mundiais pela Espanha, pode ter alguns argumentos com Rosengard e Eintracht.



Na última época, a equipa não teve hipóteses com as espanholas (derrotas de 6-2 em casa e 9-0 fora), mas venceu os dois jogos com o Rosengard (3-1 fora e 1-0 em casa), embora as suecas pareçam atualmente uma equipa mais forte e que partiram no sorteio do pote 2.



Uma grande incógnita é o Eintracht Frankfurt, emblema que chega a esta fase depois de ter eliminado as checas do Slovacko e, já na eliminatória a duas mãos, do Sparta Praga, mas também a Juventus.



Na liga alemã, a equipa tem apenas quatro pontos em quatro jogos, mas um dos quais um empate recente na visita ao Bayern Munique.