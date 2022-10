"Champions". Benfica em Paris às portas dos "oitavos"

pode assegurar uma vaga na fase seguinte da "Champions" caso vença na visita aoe a Juventus não pontue no terreno do Maccabi Haifa.O mesmo cenário coloca-se ao campeão francês, se vencer a formação lisboeta, na terça-feira, depois da igualdade 1-1 na capital portuguesa.Os dois líderes do Grupo somam sete pontos, mais quatro do que a "vechia signora", enquanto os bicampeões israelitas ainda não pontuaram.No Grupo F, o, detentor do título e recordista de troféus com 14, pode assegurar a passagem aos "oitavos" caso volte a vencer o Shakhtar Donetsk, na terça-feira, agora em Varsóvia, casa emprestada dos ucranianos.Os "merengues" passariam a somar 12 pontos, um registo que apenas poderia ser igualado pelos alemães do Leipzig, terceiros com três, a um do Shakhtar.pode ser a primeira equipa a assegurar um lugar entre os 16 apurados, uma vez que o bicampeão inglês joga às 17h45 (horas em Lisboa), no terreno do Copenhaga, bastando-lhe um triunfo – depois da goleada por 5-0 em casa – para carimbar o "passaporte".A formação comandada por Pep Guardiola soma nove pontos, no Grupo G, mais três do que o, que também pode avançar já para os "oitavos" se vencer novamente o Sevilha, que, tal como o Copenhaga soma apenas um ponto.Na quarta-feira, o, surpreendente dominador do Grupo A, pode selar o apuramento se voltar a impor-se ao Ajax – que goleou por 6-1 em Amesterdão –, apesar da proximidade do Liverpool, finalista vencido na última "Champions".A formação italiana pode somar 12 pontos, ficando apenas ao alcance dos "reds", segundos com seis, que visitam os escoceses do Rangers.Igual cenário detém o, que visita o Viktoria Plzen, com nove pontos no Grupo C, mais três do que o Inter Milão e mais seis do que o FC Barcelona, que se defrontam em Espanha, enquanto os adversários checos do decacampeão alemão ainda não pontuaram.





No grupo B o Club Brugge a liderar com nove também tem a possibilidade de "carimbar" já o apuramento, caso vença novamente o Atlético de Madrid mas agora na capital espanhola.