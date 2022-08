"Champions". Benfica estuda o Midtjylland

O encontro entre Benfica e Midtjylland, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.



Para chegar à fase de grupos de 2022/23, o Benfica terá de ultrapassar o Midtjylland (terça-feira na Luz e a 9 de agosto na Dinamarca) e, depois, em 16 ou 17 e 23 ou 24 de agosto, Mónaco, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev ou Sturm Graz.



O Benfica tem um saldo amplamente positivo no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, com sete apuramentos em 10 tentativas, o último a época passada, na qual afastou Spartak Moscovo e PSV Eindhoven.



Os encarnados, comandados por Jorge Jesus, superaram o Spartak, de Rui Vitória, com dois triunfos (2-0 na Rússia e 2-0 em casa), na terceira pré-eliminatória e, no “play-off”, afastaram o PSV, de Roger Schmidt, com uma vitória em casa (2-1) e um sofrido nulo em Eindhoven, muito tempo a jogar com 10 elementos.



Face ao conjunto de Rui Vitória, Rafa e Gilberto marcaram na Rússia e João Mário e um autogolo de Gigot selaram o resultado na Luz, enquanto, face aos neerlandeses, Rafa e Weigl faturaram em Lisboa, tal como Gakpo, sendo que, na casa do PSV, o Benfica jogou com 10 desde os 32 minutos, por expulsão de Lucas Veríssimo.