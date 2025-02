"Champions". Benfica só pensa nos "oitavos"

Depois do Benfica ter saído do Stade Louis-II com uma vitória importante, as "águias" voltam a defrontar o Monaco. A ligeira vantagem pode dar alguma margem de manobra aos encarnados, mas o passaporte para a próxima etapa do torneio está longe de estar garantido.







O golo do avançado grego Pavlidis deixa as "águias" bem encaminhadas para os oitavos de final, numa segunda mão que disputam em casa, a partir das 20h00, num duelo que terá ausências importantes nas duas equipas.", esclareceu o treinador Bruno Lage.





Mais importante do que o Monaco, é o tipo de Benfica que teremos. Não podemos jogar em função do resultado. A nossa determinação é fazer um grande jogo para continuarmos em prova. É o nosso objetivo. Seguir em frente, pelo prestígio do clube". Na antevisão ao duelo, Bruno Lage destacou os ingredientes para o eventual sucesso na eliminatória: "".





O Mónaco conta com Folarin Balogun, Wilfried Singo, Aleksandr Golovin e George Ilenikhena no lote de excluídos, fruto de problemas físicos. Para além disso, Al Musrati, mencionado anteriormente, Dennis Zakaria e Vanderson estão castigados, sendo baixas de peso nos visitantes.



Caminho a seguir



Caso garanta o apuramento para os "oitavos" da competição, o Benfica irá defrontar de seguida ou Liverpool ou FC Barcelona, sendo que esta época as "águias" perderam em casa com os espanhóis na fase de liga (5-4), em jogo com arbitragem polémica.



Além de Liverpool e FC Barcelona, qualificaram-se diretamente para os oitavos de final da edição de 2024/25 da mais importante prova europeia de clubes Lille, Aston Villa, Arsenal, Inter Milão, Atlético Madrid e Bayer Leverkusen.