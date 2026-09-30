Benfica
Futebol Internacional
Champions feminina. Benfica 0 - 0 Bayern
Depois de ter derrotado as transalpinas da Juventus (2-1), o campeão português vai receber no Estádio da Luz as alemãs do Bayern Munique, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina.
Acompanhe na RTP2 o encontro entre Benfica e Bayern de Munique da Liga dos Campeões feminina.
O treinador do Benfica, Ivan Baptista, prometeu "lutar por todos os pontos em disputa", mesmo perante o poderio do Bayern de Munique e a exigência de uma competição como a Liga dos Campeões feminina de futebol.
Ivan Baptista assegurou um Benfica determinado em procurar vencer e deu como exemplo o triunfo sobre a Juventus, na jornada inaugural da competição.
O Benfica vai receber ainda as italianas da Roma e as austríacas do Áustria de Viena, jogando em casa das inglesas do Arsenal, campeãs em 2006/07 e em 2024/25, e das dinamarquesas do HB Koge.
Apuram-se diretamente para os quartos de final os quatro primeiros classificados, enquanto as equipas situadas entre os quinto e 12.º postos vão disputar um play-off.
O treinador do Benfica, Ivan Baptista, prometeu "lutar por todos os pontos em disputa", mesmo perante o poderio do Bayern de Munique e a exigência de uma competição como a Liga dos Campeões feminina de futebol.
Ivan Baptista assegurou um Benfica determinado em procurar vencer e deu como exemplo o triunfo sobre a Juventus, na jornada inaugural da competição.
O Benfica vai receber ainda as italianas da Roma e as austríacas do Áustria de Viena, jogando em casa das inglesas do Arsenal, campeãs em 2006/07 e em 2024/25, e das dinamarquesas do HB Koge.
Apuram-se diretamente para os quartos de final os quatro primeiros classificados, enquanto as equipas situadas entre os quinto e 12.º postos vão disputar um play-off.