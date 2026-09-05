Champions feminina: Benfica começa na Juventus e termina na Dinamarca





(Com Lusa)





O terceiro jogo fora das hexacampeãs nacionais na fase de liga decorre na terceira ronda, em 28 de outubro, em Londres frente ao Arsenal, formação campeã da Europa em 2007 e 2025, este um título conquistado em Lisboa.Para o Estádio da Luz estão previstos os jogos com o Bayern Munique, semifinalista em 2025/26, a 30 de setembro, com o Áustria de Viena, em 11 de novembro, e com a Roma, em 19 de novembro, para as segundas, quarta e quinta jornadas, respetivamente.A Juventus chegou à fase de liga depois de ultrapassar as pré-eliminatórias, nas quais afastou o Torreense, por 2-1, na final da primeira eliminatória.Também da fase de qualificação vem o Áustria Viena e o HB Koge, enquanto o Benfica, a Roma, o Arsenal e o Bayern Munique garantiram entrada direta.O Benfica tem como melhor desempenho na Liga dos Campeões a presença nos quartos de final em 2023/24, caindo nas eliminatórias no ano seguinte e na fase de liga em 2025/26.