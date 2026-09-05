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Futebol Internacional
Champions feminina: Benfica começa na Juventus e termina na Dinamarca
O Benfica começa a Liga dos Campeões feminina de futebol em Itália frente à Juventus, em 22 de setembro, terminando na Dinamarca, em 16 de dezembro, no reduto do HB Koge, de acordo com o calendário divulgado pela UEFA.
O terceiro jogo fora das hexacampeãs nacionais na fase de liga decorre na terceira ronda, em 28 de outubro, em Londres frente ao Arsenal, formação campeã da Europa em 2007 e 2025, este um título conquistado em Lisboa.
Para o Estádio da Luz estão previstos os jogos com o Bayern Munique, semifinalista em 2025/26, a 30 de setembro, com o Áustria de Viena, em 11 de novembro, e com a Roma, em 19 de novembro, para as segundas, quarta e quinta jornadas, respetivamente.
A Juventus chegou à fase de liga depois de ultrapassar as pré-eliminatórias, nas quais afastou o Torreense, por 2-1, na final da primeira eliminatória.
Também da fase de qualificação vem o Áustria Viena e o HB Koge, enquanto o Benfica, a Roma, o Arsenal e o Bayern Munique garantiram entrada direta.
O Benfica tem como melhor desempenho na Liga dos Campeões a presença nos quartos de final em 2023/24, caindo nas eliminatórias no ano seguinte e na fase de liga em 2025/26.
Para o Estádio da Luz estão previstos os jogos com o Bayern Munique, semifinalista em 2025/26, a 30 de setembro, com o Áustria de Viena, em 11 de novembro, e com a Roma, em 19 de novembro, para as segundas, quarta e quinta jornadas, respetivamente.
A Juventus chegou à fase de liga depois de ultrapassar as pré-eliminatórias, nas quais afastou o Torreense, por 2-1, na final da primeira eliminatória.
Também da fase de qualificação vem o Áustria Viena e o HB Koge, enquanto o Benfica, a Roma, o Arsenal e o Bayern Munique garantiram entrada direta.
O Benfica tem como melhor desempenho na Liga dos Campeões a presença nos quartos de final em 2023/24, caindo nas eliminatórias no ano seguinte e na fase de liga em 2025/26.
(Com Lusa)