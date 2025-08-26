Champions. Fenerbahçe viaja com 24 jogadores para Lisboa

Na lista de Mourinho, mantêm-se os 22 jogadores que estiveram na ficha de jogo da primeira mão, que terminou com uma igualdade a zero em Istambul, acrescentando à lista o guarda-redes Tarik Çetin e o médio Ismail Yüksek.



O conjunto turco viaja hoje para Lisboa, onde, a partir das 18:00, José Mourinho e um jogador fazem a antevisão da partida, em conferência de imprensa no Estádio da Luz, meia hora antes do Fenerbahçe treinar no palco do encontro de quarta-feira.



O Benfica e o Fenerbahçe decidem na quarta-feira a presença na fase de liga da 'Champions', num encontro marcado para as 20:00 e que terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.







Lista de convocados:



- Guarda-redes: Irfancan Egribayat, Dominik Livakovic e Tarik Çetin.



- Defesas: Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çaglar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yigit Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown e Levent Mercan.



- Médios: Ismail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartug Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Irfan Kahveci.



- Avançados: Oguz Aydin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.