"Champions". Filipa Patão promete Benfica responsável

As encarnadas foram goleadas por 9-0 pelo Barcelona, na primeira jornada do grupo D, mas, apesar de assumir que “nenhuma equipa do Benfica pode sofrer um resultado destes”, a técnica frisou, no Seixal, que o Benfica só pode “olhar para trás” se for “para refletir e melhorar em todas as competições”.



“Sabemos que temos de limpar um bocadinho a imagem que deixámos no último jogo, assumir as responsabilidades do que aconteceu e, a partir daí, andar sempre para a frente e fazer sempre o melhor possível”, apontou Filipa Patão.



O Benfica, que na época passada até fez uma campanha positiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, incluindo um empate, também no Seixal, com as adversárias de quinta-feira, foi, portanto, obrigado “a descer à terra” e a “perceber o que falta” para chegar ao nível das “quatro melhores equipas” do futebol feminino europeu.



Está “dentro das 16 melhores”, mas o fosso entre as quatro melhores e as restantes “ainda é muito grande”, o que não retira a Filipa Patão a ambição de continuar a crescer e de mostrar que a goleada sofrida também não reflete a evolução da sua equipa.



“Tivemos um mau arranque, sim senhora. Mas ainda temos cinco jogos para mostrar aquilo que valemos, que temos vindo a crescer e que vamos continuar a crescer”, apontou.



O próximo passo é, então, a receção às alemãs, uma equipa “com jogadoras tecnicamente evoluídas”, que “aproveita as dinâmicas de corredor lateral e espaço entre linhas” e coloca “muitas jogadoras em zonas de finalização”, mas também tem “pontos débeis”, como “todas as equipas”.



“Como já demonstrámos aqui, no ano passado, é uma equipa que está ao nosso alcance se formos extremamente competentes nos detalhes e não cometermos qualquer erro. As hipóteses que temos vão partir da forma como conseguirmos condicionar o Bayern. Se o conseguirmos fazer, vamos estar mais próximas de garantir uma vitória”, analisou Filipa Patão.



Carole Costa promete resposta positiva



Quem conhece bem o adversário, pelos confrontos da época passada, mas também por sete épocas passadas na liga alemã é Carole Costa, defesa-central que assumiu que “as jogadoras estão um pouco tristes pela derrota” pesada sofrida na jornada anterior da "Champions", mas lembrou que “tanto na vitória como na derrota” têm apenas “um dia para festejar ou fazer o luto”.



“Não podíamos nem queríamos esta derrota, ainda por cima desta dimensão. Contudo, temos um grupo muito forte, muito unido, e vamos dar uma resposta muito boa contra o Bayern Munique, com certeza”, prometeu a defesa-central das encarnadas.



O Benfica recebe o Bayer Munique na quinta-feira, no Seixal, em encontro da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início marcado para as 20h00 e arbitragem da grega Eleni Antoniou.



A equipa orientada por Filipa Patão vai tentar reagir à goleada sofrida na primeira jornada, por 9-0, na visita ao Barcelona, enquanto as alemãs, que venceram o Rosengard por 2-1, procuram a vitória para se manterem coladas às espanholas na frente do grupo.