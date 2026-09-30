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Futebol Internacional
Champios feminina. Benfica perde pela primeira vez esta época frente ao Bayern Munique
O Benfica sofreu a primeira derrota da temporada futebolística de 2026/27 na receção ao Bayern Munique, por 3-0, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol.
As comandadas de Ivan Baptista, que venceram na estreia a Juventus, em Turim, por 2-1, foram batidas pelas bávaras, que chegaram ao triunfo na parte final do encontro, no Estádio da Luz, em Lisboa, com golos de Klara Bühl, da dinamarquesa Pernille Harder e Franziska Kett, aos 74, 80 e 88 minutos, respetivamente.
Após quatro jogos da segunda jornada da ‘Champions’ feminina, as hexacampeãs nacionais, já este ano vencedoras da Supertaça, frente ao FC Porto (5-1), ocupam o oitavo lugar, com três pontos, e voltam a jogar para a principal competição europeia de clubes, em 28 de outubro, no terreno do Arsenal, campeão em 2024/25 e semifinalista na época passada.
Após quatro jogos da segunda jornada da ‘Champions’ feminina, as hexacampeãs nacionais, já este ano vencedoras da Supertaça, frente ao FC Porto (5-1), ocupam o oitavo lugar, com três pontos, e voltam a jogar para a principal competição europeia de clubes, em 28 de outubro, no terreno do Arsenal, campeão em 2024/25 e semifinalista na época passada.