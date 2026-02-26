Clássico entre Benfica e FC Porto marcado para o dia 08 de março
O clássico entre o Benfica e o FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser disputado no dia 08 de março, um domingo, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
O jogo tem início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, naquele que será o terceiro confronto entra as duas equipas na temporada, depois de um empate 0-0 na primeira volta do campeonato e do triunfo dos `dragões` (1-0) nos quartos de final da Taça de Portugal, ambos disputados no Porto.
Com 23 jornadas já disputadas, FC Porto é o atual líder do campeonato, com 62 pontos, mais sete do que o Benfica, que segue em terceiro, e mais quatro do que o Sporting, segundo.
Nesta ronda, os `leões` visitam o Sporting de Braga, que é quarto, em partida agendada para sábado, dia 07 de março, também às 18h00.
A jornada 25 da I Liga vai arrancar na sexta-feira, dia 06 de março, com a receção do Famalicão ao Arouca, encerrando apenas na segunda-feira, dia 09, com a visita do Rio Ave ao terreno do Tondela.
Programa da 25.ª jornada da I Liga:
- Sexta-feira, 06 mar:
Famalicão – Arouca, 20h15
- Sábado, 07 mar:
Alverca – AVS, 15h30
Moreirense – Nacional, 15h30
Sporting de Braga – Sporting, 18h00
Estoril Praia – Casa Pia, 20h30
- Domingo, 08 mar:
Estrela da Amadora – Gil Vicente, 15h30
Benfica – FC Porto, 18h00
Santa Clara – Vitória de Guimarães, 20h30
- Segunda-feira, 09 mar:
Tondela – Rio Ave, 20h15