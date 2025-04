Cláudio Ramos dado com apto na véspera da receção do FC Porto ao Benfica

De acordo com os ‘dragões’, o ‘guardião’ participou sem limitações na sessão matinal comandada pelo treinador argentino Martín Anselmi, no Olival, ao contrário dos médios Marko Grujić e Vasco Sousa, ambos em regime de tratamento e trabalho de ginásio.



Habitual suplente de Diogo Costa, Cláudio Ramos, de 33 anos, tinha entrado no boletim clínico ‘azul e branco’ há uma semana e ficou de fora do triunfo na visita ao Estoril Praia (1-2), em 30 de março, da 27.ª jornada do campeonato, mas estará disponível para o embate frente ao Benfica, que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.



O Benfica, segundo classificado, com os mesmos 65 pontos do campeão nacional e líder Sporting, mede forças com o FC Porto, terceiro, em igualdade com os 56 do Sporting de Braga, quarto, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, no clássico da 28.ª ronda, um dia antes de os ‘leões’ defrontarem os ‘arsenalistas’ em Alvalade, pelas 20:45.