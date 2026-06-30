Clément Lenglet reforça o Benfica por empréstimo do Atlético de Madrid

"O defesa-central Lenglet, de 31 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional francês transferiu-se do Atlético de Madrid para o Glorioso por empréstimo até junho de 2027, findo o qual o contrato se estenderá por mais 2 épocas, até 2029", informou o clube lisboeta, nota divulgada no site oficial.

O central canhoto passou as duas últimas temporadas no emblema de Madrid, cumprindo um total de 60 jogos, embora em 2025/26 tenha sido titular em 21 das 24 partidas oficiais pelos `colchoneros`.

Na primeira destas épocas, jogou no Atlético cedido pelo FC Barcelona, que já o tinha emprestado aos ingleses do Tottenham, em 2022/23, e do Aston Villa, em 2023/24.

Lenglet começou a carreira no Nancy, rumando ao Sevilha em 2017, para se destacar no ano e meio na Andaluzia e levar o `Barça` a pagar cerca de 36 milhões de euros pela sua contratação.

Entre 2018/19 e 2021/22, atuou nos `blaugrana`, contabilizando 160 jogos e sete golos, além de conquistar uma Liga espanhola, uma Taça do Rei de Espanha e uma Supertaça espanhola.

De resto, pelos catalães, chegou a defrontar precisamente o Benfica, num encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, sendo titular no `nulo` (0-0) registado em Camp Nou.

Neste percurso de carreira, fez ainda 16 jogos pela seleção de França e marcou um golo. A última aparição em campo pelos `bleus` remonta a junho do ano passado, na derrota por 5-4 com a Espanha, nas meias-finais da Liga das Nações, que seria conquistada por Portugal.

Este é o primeiro reforço oficializado pelo Benfica para a temporada 2026/27, em que os `encarnados` serão treinados por Marco Silva. O jovem defesa Gabriel Índio, que alinhava nos brasileiros do Athletic, está integrado desde o início dos trabalho, porém, as `águias` ainda não anunciaram publicamente os moldes da transferência, nem do contrato.