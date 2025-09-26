Cole Palmer pára três semanas e deve falhar duelo com o Benfica
O avançado Cole Palmer sofreu uma lesão na virilha e vai parar nas próximas três semanas. Uma das principais figuras do Chelsea vai falhar a receção ao Benfica para a Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, e também a partida com o Liverpool, na Premier League.
De acordo com a BBC Sport, a lesão do internacional inglês tem sido persistente e vai levar o jogador a parar nas próximas três semanas. O jogador saiu ainda na primeira parte da partida frente ao Manchester United com problemas físicos que têm sido recorrentes nos últimos dias.
A equipa treinada por Enzo Maresca e que conta com o antigo benfiquista Enzo Fernandéz vai receber o Benfica na próxima terça-feira, em Stamford Bridge, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Ambos os clubes perderam na primeira jornada: os portugueses frente ao Qarabag e os ingleses com o Bayern de Munique.
O jogador só deverá regressar após a pausa para as seleções, falhando também as partidas da Premier League frente ao Brighton Hove & Albion e o campeão Liverpool, no próximo dia 4 de outubro.
"Sim, decidimos proteger um pouco o Cole, para não deixar que a sua lesão piorasse. Decidimos deixá-lo descansar nas próximas duas, três semanas, até à pausa internacional para ver se descansa e recupera a 100 por cento para estar a postos depois da pausa para as seleções", explicou Enzo Maresca esta sexta-feira.
O treinador italiano fez a antevisão à partida frente ao Brighton e afirmou ter esperança que o avançado de 23 anos não vai ser operado: "Não acho que necessite de uma cirurgia mas é só para cuidar das dores. Decidimos ser conservadores com ele", concluiu.
Cole Palmer leva apenas quatro jogos esta temporada pelo Chelsea, com dois golos marcados. O jogador vai falhar os próximos compromissos de Inglaterra frente ao País de Gales e Letónia.
