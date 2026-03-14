Conselho de Disciplina da FPF recusa efeito suspensivo de recurso de José Mourinho

Depois de ter sido expulso na receção ao FC Porto (2-2), da 25.ª jornada da I Liga, o treinador José Mourinho foi suspenso por um jogo, castigo ao qual foram acrescentados 11 dias de suspensão, por se ter desentendido com Lucho González, adjunto dos ‘dragões’, que também foi punido com um jogo e oito dias.



O CD da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aceitou o recurso apresentado por Mourinho, mas não atribuiu efeito suspensivo, o que impede que o treinador comande a equipa na visita de hoje a Arouca, da 26.ª jornada da I Liga.



De acordo com a mesma fonte, o CD defendeu que os recursos a decisões de processos sumários, com base em relatórios dos árbitros ou delegados, não suspendem os castigos.



O Benfica, terceiro classificado, visita o Arouca, 11.º, às 20:30, num encontro que será arbitrado por José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

