Conselho de Disciplina da FPF rejeita recurso de Mourinho

“(…) Acordam os membros do Conselho de Disciplina (…) em julgar totalmente improcedente o presente recurso hierárquico impróprio, e, em consequência, manter as decisões disciplinares”, lê-se no acórdão do CD da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) hoje divulgado, e ao qual a agência Lusa teve acesso.



De acordo com o CD da FPF, Mourinho, que interpôs o recurso na sexta-feira, “saiu deliberadamente da área técnica, correndo em direção ao banco de suplentes” do FC Porto e “pontapeou uma bola que se encontrava no cone de reposição, na direção da bancada”.



“Na sequência do descrito (…), gerou-se uma altercação generalizada entre elementos dos bancos de suplentes das duas equipas, tendo o árbitro principal [João Pinheiro] exibido cartão vermelho ao recorrente [Mourinho], e determinado a sua expulsão”, sustenta.



O CD da FPF indica ainda que, por volta dos 90+2 minutos do encontro, Mourinho “dirigiu-se” ao treinador-adjunto do FC Porto Lucho González, na entrada para o túnel de acesso aos balneários, “fazendo um gesto com o dedo indicador a aproximar-se e bater no polegar e repetindo varias vezes ‘és pequenino’”, tendo o membro da equipa portista “respondido ‘és um traidor’, o que provocou uma altercação entre vários elementos que tentavam separar os ditos agentes desportivos”.



“Factos provados, o recorrente (…) agiu de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo que os comportamentos por si adotados eram suscetíveis de provocar conflito entre os intervenientes no jogo e de atingir a consideração do agente desportivo a quem dirigiu as expressões e gestos referidos, não se abstendo, ainda assim, de os praticar”, salienta.



Assim, permanecem válidas a suspensão de um jogo e a multa de 1.530 euros relativa à expulsão, bem como a sanção de 11 dias de suspensão e a multa de 3.825 euros por lesão da honra, reputação e denúncia caluniosa.



O órgão disciplinar determinou ainda que as custas do processo ficam a cargo de Mourinho, fixando o emolumento disciplinar em três unidades de conta, correspondentes a 306 euros.



José Mourinho falhou no sábado o jogo o Benfica com o Arouca (2-1), após CD da FPF ter recusado o efeito suspensivo do recurso ao castigo que lhe foi aplicado, disse à Lusa fonte próxima do processo



Depois de ter sido expulso na receção ao FC Porto, o treinador José Mourinho foi suspenso por um jogo, castigo ao qual foram acrescentados 11 dias de suspensão, por se ter desentendido com Lucho González, adjunto dos ‘dragões’, que também foi punido com um jogo e oito dias.



O CD da FPF aceitou o recurso apresentado por Mourinho, mas não atribuiu efeito suspensivo, o que impediu que o treinador comandasse a equipa na visita a Arouca, da 26.ª jornada da I Liga.