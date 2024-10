Contas da Benfica SAD aprovadas com 98% dos votos

O relatório e contas do exercício de 2023/24 da Benfica SAD foi aprovado em Assembleia Geral (AG) com 98% dos votos, tal como um voto de confiança na administração liderada por Rui Costa, revelaram as "águias".

Além de a aprovação dos resultados relativos ao período entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, marcado por um prejuízo superior a 31 milhões de euros, e da proposta de aplicação de resultados (100% dos votos), também foi aprovado (98,34%) um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas (ROC).



Noutro ponto da ordem de trabalhos, foi aprovada, com 99,97% dos votos emitidos, a ratificação da cooptação, efetuada pelo Conselho de Administração, de novos administradores para completar o mandato em curso, relativo ao quadriénio 2021-2025, conforme a informação disponibilizada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Foi ainda aprovada, com 100% dos votos emitidos, a eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato relativo ao quadriénio de 2024-2028.