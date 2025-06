Cristóvão Carvalho confirma candidatura à presidência do Benfica

“Caros benfiquistas, venho apresentar-me junto de vós pela primeira vez como candidato a presidente do Sport Lisboa e Benfica. Tenho um projeto que vos irei apresentar, que irá levar o Benfica novamente ao orgulho e à glória que todos desejamos”, anunciou numa publicação nas redes sociais.



Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa, o advogado de 52 anos promete novidades sobre a sua candidatura para breve.



Cristóvão Carvalho é o terceiro candidato a apresentar-se ao escrutínio que deverá decorrer em outubro, juntando-se a João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes.



Além destes três nomes, Marco Galinha admitiu em janeiro a possibilidade de avançar para uma candidatura, ainda que, até ao momento, não a tenha oficializado.



Martim Mayer é outro nome que tem sido avançado como potencial concorrente ao próximo ato eleitoral.



O atual presidente do Benfica, Rui Costa, foi eleito para o cargo em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo ‘Cartão Vermelho’, sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.



No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.