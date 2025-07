Cristóvão Carvalho discute direitos televisivos

"Discordo da atitude tomada por quem gere o Sport Lisboa e Benfica. O Sport Lisboa e Benfica tem de liderar a centralização dos direitos televisivos. Sem a força incomparável das suas audiências, esse modelo perde valor. Portanto, ficar de fora não é opção", lê-se no comunicado lançado por Cristóvão Carvalho.



Em carta dirigida ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a Lusa teve acesso, o Benfica pediu a "suspensão imediata do processo de centralização e o início de uma reflexão profunda e abrangente para a definição de um novo modelo de direitos televisivos a adotar para um futuro de sucesso do futebol português".



Mas Cristóvão Carvalho considerou que "o clube tem de colocar-se na dianteira do processo, ditar o ritmo e garantir que receberá aquilo que representa a sua grandeza".



Segundo o candidato à presidência dos encarnados nas eleições marcadas para 25 de outubro, "esta é a hora de agir com determinação e visão, provando, mais uma vez, a grandeza e a responsabilidade histórica que distinguem o clube".



Manteigas e Noronha a diferentes velocidades



Os candidatos João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes também reagiram ao anúncio feito pelas "águias", mas com posições distintas.



Manteigas felicitou a direção do clube lisboeta, presidida por Rui Costa, pelo pedido de suspensão imediata do processo de centralização dos direitos audiovisuais.



Já Noronha Lopes vincou que o pedido de suspensão é tardio e revelador da inação do atual presidente.



O modelo promulgado em março de 2021 resultou do memorando de entendimento assinado em 19 de janeiro do mesmo ano por FPF e LPFP, para a concretização da centralização dos direitos televisivos até 2027/28, dentro de duas temporadas.