Darwin Núñez. "É um orgulho" ser o jogador mais caro do futebol português

Embora adiada por um dia, decorreu esta tarde a apresentação do jogador uruguaio depois de surgir a confirmação do clube: "A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Darwin Gabriel Nuñez Ribeiro pelo montante de 24 milhões de euros ao UD Almería. Mais se informa que o UD Almería terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência", refere o documento.O avançado assinou por cinco anos, até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.Darwin Núñez, que já havia anunciado na quarta-feira um compromisso com os `encarnados` por cinco anos, jogou em 2018/19 no Almería, pelo qual marcou 16 golos, em 32 jogos, na segunda divisão espanhola.O clube espanhol contratou-o em 2019 aos uruguaios do Penãrol, que representou desde 2017.O avançado nascido em 24 de junho de 1999 conta apenas um jogo pela seleção principal do Uruguai e só precisou de cinco minutos para marcar: em 16 de outubro de 2019, em Lima, face ao Peru (1-1), entrou aos 75 minutos e faturou aos 80.Núñez passa a ser o mais caro jogador de sempre contratado pelo Benfica, superando os 21,8 milhões de euros que o clube da Luz deu pelo mexicano Raúl Jiménez, que, entretanto, vendeu ao Wolverhampton por um total de 41.O jovem uruguaio chega à Luz depois de os `encarnados` não terem conseguido contratar o compatriota Edinson Cavani, de 33 anos, que é um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain.Para a época 2020/21, o Benfica, que será comandado por Jorge Jesus, já tinha contratado o guarda-redes Helton Leite (ex-Boavista), os defesas Gilberto (Fluminense) e Vertonghen (Tottenham), os médios Everton Cebolinha (Grêmio) e Pedrinho (Corinthians) e o avançado Waldschmidt (Friburgo).A apresentação oficial do jogador uruguaio decorreu no Benfica Campus, no Seixal.Darwin Núñez protagonizou hoje a transferência mais cara de sempre do futebol português, com o Benfica a pagar 24 milhões de euros ao Alméria pela sua contratação, ultrapassando neste 'campeonato' o mexicano Raul Jiménez, antigo jogador dos 'encarnados'.Núñez assinou um contrato por cinco anos e terá o 'peso' de ser o maior investimento de sempre do Benfica na sua equipa de futebol, destronando Jiménez, atualmente no Wolverhampton, que chegou à Luz em 2015/16 e custou um total de 21,8 milhões de euros.Formado no Penarol, Núñez tem 21 anos e cumpriu em 2019/20 a sua primeira época no futebol europeu no Alméria, da segunda divisão espanhola, tendo assinado 16 golos em 32 jogos.O avançado tem apenas 15 minutos pela principal seleção do Uruguai, mas tempo suficiente para já ter um golo marcado, no particular com o Peru (1-1), em outubro de 2019.O antigo recordista passou agora a ser Raul Jiménez, que chegou à Luz em 2015 vindo do Atlético Madrid, tendo primeiro o Benfica pago 9,8 milhões de euros por metade do seu passe, acabando por adquirir o restante na época seguinte, por 12 ME.Na lista dos mais caros, praticamente dominada pelo Benfica, aparecerem mais cinco jogadores que chegaram à marca dos 20 milhões de euros, o primeiro o médio congolês Imbula, que teve pouco sucesso em 2015/16 no FC Porto, acabando por ser vendido para o Stoke City a meio da temporada.Em 2017/18, os 'dragões' abriram novamente os 'cofres' para contratar Oliver Torres, que já tinha passado duas épocas no clube por empréstimo do Atlético Madrid.No Benfica, o espanhol Raúl de Tomás, que chegou no início de 2019/20, foi o segundo jogador 'encarnados' a chegar à marca dos 20 milhões de euros, depois de Jiménez, mas acabou por sair a meio da época para o Espanyol, pelo mesmo preço, depois de não se conseguir impor no ataque do Benfica.Saiu o espanhol, entrou o médio alemão Julian Weigl (Borussia Dortmund) pelo mesmo valor, seguindo-se o internacional brasileiro Éverton Cebolinha, reforço para esta época vindo do Grêmio de Porto Alegre.No 'top 10' aparece só um jogador português, com o campeão europeu Rafa Silva a fechar a lista devido aos 16,4 milhões de euros que o Benfica pagou ao Sporting de Braga, em 2016/17, naquela que é até hoje a transferência mais cara entre dois emblemas nacionais.





Darwin Núñez diz que é "um orgulho" ser o jogador mais caro do futebol português



O novo avançado do Benfica afirmou, no decorrer da sua apresentação, no Seixal, que ser o jogador mais caro da história do futebol português é "um orgulho".



Contratado por 24 milhões de euros ao Almería, da segunda divisão espanhola, que ainda reservou o direito a receber 20% de uma mais-valia obtida numa futura transferência, o jovem, de 21 anos, disse que tem "muita vontade e ilusão de vestir" a camisola do Benfica e recusou que o preço que os 'encarnados' pagaram pela sua contratação seja um peso adicional sobre os seus ombros quando entrar em campo.



"Para mim é um orgulho, porque trabalho cada dia para o meu futuro, creio que estou a fazer as coisas bem, sempre com humildade e pés bem assentes na terra. Isso não é um peso para mim, é uma responsabilidade e espero fazê-lo da melhor forma possível", assumiu o novo dono da camisola número 9 da equipa de Jorge Jesus.



Assumindo que ainda não conhece muito bem o novo técnico, mas dizendo saber que "ganhou muitos títulos no Flamengo", o avançado considerou que, por esse motivo, Jesus "é uma boa peça para o Benfica" e garantiu estar à sua disposição para "aprender e escutar".



"Ainda não tive a oportunidade de falar com o 'mister', mas acho que vou fazê-lo amanhã (sábado). Espero que me dê confiança e tenho de lha devolver dentro de campo", admitiu.



Chegado a Lisboa na quarta-feira, para assinar um contrato válido por cinco épocas, o mais recente reforço dos 'encarnados' já teve a oportunidade de assistir à partida com o Sporting de Braga, onde ficou a saber que Vinícius "é muito bom jogador" e um avançado "inteligente", com quem promete ter "uma competição saudável".



Assumindo que "gostaria que o Cavani estivesse aqui", no Benfica, o jovem uruguaio desvalorizou o facto de o clube ter falhado a contratação do seu compatriota e prometeu "dar o melhor para ajudar os companheiros" e ficar na história do Benfica.





c/Lusa