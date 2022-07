David Neres promete vontade de vencer no Benfica

”, salientou o extremo.David Neres falou aos jornalistas antes de mais um treino no estágio da equipa de futebol encarnada em Inglaterra, com o jogador a dizer que este início tem servido para “assimilar” as ideias do treinador, na antecâmara de uma época exigente.”, acrescentou.David Neres sublinhou que o primeiro grande objetivo é estar na fase de grupos da Liga dos Campeões e que o trabalho prossegue nesse sentido, apesar das pré-épocas serem sempre fisicamente difíceis.”, reiterou.Em relação ao alemão Roger Schmidt, novo treinador das "águias" e que Neres conhece do campeonato dos Países Baixos, em que foram adversários, o extremo brasileiro tem boas indicações.”, finalizou o futebolista.As declarações do jogador antecederam mais um treino no St.George’s Park, em Burton Upon Trent, numa sessão em que dos 38 jogadores em estágio, Petar Musa, Rodrigo Pinho e João Victor, a recuperarem de lesões, ficaram no ginásio.O Benfica prosseguirá o estágio em Inglaterra até quinta-feira, e na sexta-feira estará já no Algarve, onde defrontará o Nice (15 de julho), e o Fulham (17), numa pré-época que prevê ainda um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.A época dos encarandos iniciou-se mais cedo, com a necessidade em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (02/03 e 09 de agosto), enquanto a I Liga arranca no fim de semana de 6/7 de agosto.