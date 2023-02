Davide Massa arbitra o Brugge-Benfica

Davide Massa, de 41 anos, é o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o duelo entre Brugge e Benfica, na Bélgica.





Massa vai ter como auxiliares os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio. O quarto árbitro é Daniele Chiffi. Paolo Valeri é o VAR.





Massa já apitou três jogos da atual edição da "Champions", incluindo o desaire do Sporting na casa do Marselha, por 4-1, no passado mês de outubro.



Este é o segundo jogo que Davide Massa vai arbitrar de uma equipa portuguesa em 2022/23, depois de ter dirigido a derrota por 4-1 do Sporting frente ao Marseille na fase de grupos da Liga dos Campeões.





A 2. mão desta eliminatória entre Club Brugge e Benfica está agendada para o próximo dia 7 de março, em Lisboa, no Estádio da Luz.