Dedic lesionado

“Após realização de exames de diagnóstico, informa-se que o jogador Amar Dedic tem uma lesão muscular do adutor longo da coxa esquerda”, informou o emblema ‘encarnado’, que não indicou o tempo de paragem lateral, substituído durante a segunda parte da derrota em Newcastle (3-0), da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Apesar de o Benfica não ter revelado o tempo que vai estar afastado dos relvados, é expectável que o lateral direito, contratado esta época ao Salzburgo, da Áustria, falhe os próximos jogos, desde logo a receção ao Arouca, para a nona jornada da I Liga, no sábado, dia de eleições para os órgãos sociais do Benfica.



Além do encontro com os arouquenses, Dedic, que soma até ao momento 16 encontros oficiais de ‘águia ao peito’, dificilmente estará apto para o jogo com o Tondela, na Luz, em 29 de outubro, referente aos quartos de final da Taça da Liga.



Este é o segundo problema físico que Dedic sofre desde que chegou aos ‘encarnados’, depois de em setembro se ter lesionado ao serviço da seleção da Bósnia-Herzegovina, tendo falhado depois uma partida, a receção ao Santa Clara (1-1), da quinta jornada da I Liga.



Sem opções de raiz para a posição de lateral direito, uma vez que continua privado do lateral dinamarquês Bah, igualmente lesionado, o treinador José Mourinho poderá adaptar Tomás Araújo ou Fredrik Aursnes àquela posição nos próximos encontros.

