Dérbi é "momento de consagração" para Benfica hexacampeão feminino de futebol

O treinador, de 34 anos, e que deixou a experiência no estrangeiro, então como adjunto na equipa masculina do Molde, para assumir o Benfica, lembrou que não há épocas fáceis, especialmente em anos de mudanças.

"Será, sem dúvida, um momento de consagração, será um momento de união com uma massa adepta e associativa que nos tem apoiado desde o início da época, num estádio mítico para todos os benfiquistas, no maior palco que temos no futebol português”, disse, em entrevista à agência Lusa, o treinador Ivan Baptista.“Um dérbi é um dérbi, vamos encará-lo dessa mesma forma para o vencer e esperamos ter as bancadas repletas de benfiquistas, porque isso também traz uma alegria diferente ao jogo”, adiantou o técnico.“Nós não começámos mal do ponto de vista exibicional. A equipa desde o primeiro jogo oficial que demonstrou um futebol, que demonstrou um futebol ofensivo, dominador. Os resultados nesses dois jogos que mencionou não foram aqueles que nós mais desejávamos, é certo”, considerou Ivan Baptista.“Não conheço épocas fáceis, nem anos fáceis no futebol. A verdade é que essa mudança aconteceu, houve aqui uma troca de equipas técnicas, uma troca de treinadores, uma treinadora que ganhou muito por este clube e essa mudança nunca seria fácil. Quem estivesse no meu lugar nunca seria fácil”, admitiu.Um caminho que, ainda assim, terminou em bom porto, com Ivan Baptista a reconhecer, numa época também marcada por graves lesões no plantel – o reforço Ana Borges e Andreia Norton nem se estrearam -, que, apesar de tudo, vive momentos de felicidade pelo título.“Há um sentimento de uma felicidade muito grande, de fazer parte deste marco histórico. É verdade que é o meu primeiro título, é verdade que destes seis que o Benfica ganhou, estive envolvido apenas neste último (…). É certo que iremos por mais, iremos procurar aumentar já na próxima época, mas há um sentimento de felicidade de poder estar envolvido, poder estar associado a um marco histórico que não é fácil, que não é fácil de alcançar e que, se calhar, tão cedo, nunca ninguém poderá repetir”, considerou o treinador."(...) Olhar em frente na tentativa de fazer melhor no próximo ano, acabámos há dois dias de garantir essa presença numa nova fase de grupos da Liga dos Campeões no próximo ano, também muito felizes por isso, é algo muito importante para o clube e para este grupo de trabalho, e depois sim, a seu tempo, veremos se conseguimos dar esses passos em frente", considerou."Este ano é verdade que o sorteio ditou que jogássemos contra as campeãs italianas, contra o campeão em título europeu, contra o campeão espanhol (...). Ainda assim reconhecemos que poderíamos e deveríamos ter feito melhor nessa campanha. São aprendizagens, não é fácil jogar na Liga dos Campeões, não é fácil jogar a este nível, mas sabendo que representando o Benfica sabemos as exigências que temos cá dentro, sabemos aquilo que queremos e para onde queremos ir", garantiu Ivan Baptista.