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Futebol Nacional
Dérbi é "momento de consagração" para Benfica hexacampeão feminino de futebol
O dérbi de sexta-feira na Luz entre Benfica e Sporting na I Liga feminina de futebol será de “consagração” e 'comunhão' com os adeptos, admitiu o treinador do Benfica, poucos dias após a conquista do sexto campeonato consecutivo.
"Será, sem dúvida, um momento de consagração, será um momento de união com uma massa adepta e associativa que nos tem apoiado desde o início da época, num estádio mítico para todos os benfiquistas, no maior palco que temos no futebol português”, disse, em entrevista à agência Lusa, o treinador Ivan Baptista.
O dérbi eterno serve de corolário a uma época na qual o Benfica voltou a dominar o futebol nacional, com a conquista do seu sexto campeonato consecutivo, mas o primeiro sob o comando de Ivan Baptista, que substituiu para esta época Filipa Patão.
“Um dérbi é um dérbi, vamos encará-lo dessa mesma forma para o vencer e esperamos ter as bancadas repletas de benfiquistas, porque isso também traz uma alegria diferente ao jogo”, adiantou o técnico.
O título ficou ‘resolvido’ na jornada anterior, com a vitória do Benfica em Braga (3-1), depois de um início titubeante, com as ‘encarnadas’ a perderem a Supertaça – depois de já terem fechado a anterior época a perder a Taça -, e a abrirem a Liga em casa com um empate inesperado.
“Nós não começámos mal do ponto de vista exibicional. A equipa desde o primeiro jogo oficial que demonstrou um futebol, que demonstrou um futebol ofensivo, dominador. Os resultados nesses dois jogos que mencionou não foram aqueles que nós mais desejávamos, é certo”, considerou Ivan Baptista.
“Não conheço épocas fáceis, nem anos fáceis no futebol. A verdade é que essa mudança aconteceu, houve aqui uma troca de equipas técnicas, uma troca de treinadores, uma treinadora que ganhou muito por este clube e essa mudança nunca seria fácil. Quem estivesse no meu lugar nunca seria fácil”, admitiu.
Um caminho que, ainda assim, terminou em bom porto, com Ivan Baptista a reconhecer, numa época também marcada por graves lesões no plantel – o reforço Ana Borges e Andreia Norton nem se estrearam -, que, apesar de tudo, vive momentos de felicidade pelo título.
“Há um sentimento de uma felicidade muito grande, de fazer parte deste marco histórico. É verdade que é o meu primeiro título, é verdade que destes seis que o Benfica ganhou, estive envolvido apenas neste último (…). É certo que iremos por mais, iremos procurar aumentar já na próxima época, mas há um sentimento de felicidade de poder estar envolvido, poder estar associado a um marco histórico que não é fácil, que não é fácil de alcançar e que, se calhar, tão cedo, nunca ninguém poderá repetir”, considerou o treinador.
O futuro continua a ser pensado com ambição e Ivan Baptista tem a ambição de fazer mais e melhor na 'Champions', competição na qual o Benfica volta a ter assegurada a presença na fase de grupos.
"(...) Olhar em frente na tentativa de fazer melhor no próximo ano, acabámos há dois dias de garantir essa presença numa nova fase de grupos da Liga dos Campeões no próximo ano, também muito felizes por isso, é algo muito importante para o clube e para este grupo de trabalho, e depois sim, a seu tempo, veremos se conseguimos dar esses passos em frente", considerou.
Na época, quase a terminar, o Benfica foi afastado ainda na fase de liga, numa edição em que somou quatro derrotas e dois empates, tendo defrontado dois dos atuais semifinalistas, o campeão europeu em título, Arsenal, e o vice-campeão, o FC Barcelona.
"Este ano é verdade que o sorteio ditou que jogássemos contra as campeãs italianas, contra o campeão em título europeu, contra o campeão espanhol (...). Ainda assim reconhecemos que poderíamos e deveríamos ter feito melhor nessa campanha. São aprendizagens, não é fácil jogar na Liga dos Campeões, não é fácil jogar a este nível, mas sabendo que representando o Benfica sabemos as exigências que temos cá dentro, sabemos aquilo que queremos e para onde queremos ir", garantiu Ivan Baptista.
O dérbi eterno serve de corolário a uma época na qual o Benfica voltou a dominar o futebol nacional, com a conquista do seu sexto campeonato consecutivo, mas o primeiro sob o comando de Ivan Baptista, que substituiu para esta época Filipa Patão.
“Um dérbi é um dérbi, vamos encará-lo dessa mesma forma para o vencer e esperamos ter as bancadas repletas de benfiquistas, porque isso também traz uma alegria diferente ao jogo”, adiantou o técnico.
O título ficou ‘resolvido’ na jornada anterior, com a vitória do Benfica em Braga (3-1), depois de um início titubeante, com as ‘encarnadas’ a perderem a Supertaça – depois de já terem fechado a anterior época a perder a Taça -, e a abrirem a Liga em casa com um empate inesperado.
“Nós não começámos mal do ponto de vista exibicional. A equipa desde o primeiro jogo oficial que demonstrou um futebol, que demonstrou um futebol ofensivo, dominador. Os resultados nesses dois jogos que mencionou não foram aqueles que nós mais desejávamos, é certo”, considerou Ivan Baptista.
O treinador, de 34 anos, e que deixou a experiência no estrangeiro, então como adjunto na equipa masculina do Molde, para assumir o Benfica, lembrou que não há épocas fáceis, especialmente em anos de mudanças.
“Não conheço épocas fáceis, nem anos fáceis no futebol. A verdade é que essa mudança aconteceu, houve aqui uma troca de equipas técnicas, uma troca de treinadores, uma treinadora que ganhou muito por este clube e essa mudança nunca seria fácil. Quem estivesse no meu lugar nunca seria fácil”, admitiu.
Um caminho que, ainda assim, terminou em bom porto, com Ivan Baptista a reconhecer, numa época também marcada por graves lesões no plantel – o reforço Ana Borges e Andreia Norton nem se estrearam -, que, apesar de tudo, vive momentos de felicidade pelo título.
“Há um sentimento de uma felicidade muito grande, de fazer parte deste marco histórico. É verdade que é o meu primeiro título, é verdade que destes seis que o Benfica ganhou, estive envolvido apenas neste último (…). É certo que iremos por mais, iremos procurar aumentar já na próxima época, mas há um sentimento de felicidade de poder estar envolvido, poder estar associado a um marco histórico que não é fácil, que não é fácil de alcançar e que, se calhar, tão cedo, nunca ninguém poderá repetir”, considerou o treinador.
O futuro continua a ser pensado com ambição e Ivan Baptista tem a ambição de fazer mais e melhor na 'Champions', competição na qual o Benfica volta a ter assegurada a presença na fase de grupos.
"(...) Olhar em frente na tentativa de fazer melhor no próximo ano, acabámos há dois dias de garantir essa presença numa nova fase de grupos da Liga dos Campeões no próximo ano, também muito felizes por isso, é algo muito importante para o clube e para este grupo de trabalho, e depois sim, a seu tempo, veremos se conseguimos dar esses passos em frente", considerou.
Na época, quase a terminar, o Benfica foi afastado ainda na fase de liga, numa edição em que somou quatro derrotas e dois empates, tendo defrontado dois dos atuais semifinalistas, o campeão europeu em título, Arsenal, e o vice-campeão, o FC Barcelona.
"Este ano é verdade que o sorteio ditou que jogássemos contra as campeãs italianas, contra o campeão em título europeu, contra o campeão espanhol (...). Ainda assim reconhecemos que poderíamos e deveríamos ter feito melhor nessa campanha. São aprendizagens, não é fácil jogar na Liga dos Campeões, não é fácil jogar a este nível, mas sabendo que representando o Benfica sabemos as exigências que temos cá dentro, sabemos aquilo que queremos e para onde queremos ir", garantiu Ivan Baptista.