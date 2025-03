Detido mais um "No Name Boys"

A detenção foi feita no dia 12 de março, no âmbito da operação “Sem Nome” e o suspeito já foi ouvido no tribunal da comarca de Lisboa, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.



"Com esta detenção a Polícia de Segurança Pública eleva para seis, o número de suspeitos detidos pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada", refere o Comando Metropolitano de Lisboa em comunicado.



Três dos detidos estão em prisão preventiva e os outros três, depois de ouvidos também em primeiro interrogatório judicial, ficaram proibidos de entrarem em estádios de futebol e de se aproximarem de qualquer recinto desportivo durante os 30 dias anteriores à data da realização de qualquer espetáculo desportivo e no dia da realização do mesmo.



Ficaram igualmente obrigados a apresentações em esquadras da PSP da zona de residência nos dias e à hora das competições desportivas, nacionais e internacionais, que envolvam o Sport Lisboa e Benfica.



Fonte da PSP disse à Lusa que os detidos pertencem ao grupo "No Name Boys" e que, das seis buscas domiciliárias realizadas, quatro foram em Lisboa, uma em Setúbal e outra no Marco de Canavezes (distrito do Porto), tendo sido apreendidas armas ilegais e dezenas de munições, algumas de calibre militar ou de guerra.



A PSP referiu ainda que as detenções têm a ver com alegadas ofensas à integridade física qualificadas de vários agentes da PSP, durante a segunda jornada do campeonato nacional de futebol, que se realizou a 17 de agosto de 2024, entre as equipas do Sport Lisboa e Benfica e o Casa Pia Atlético Clube.