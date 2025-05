Di María confirma que vai deixar o Benfica

"Não foi o resultado final que queríamos no campeonato. Trabalhámos muitos para poder conseguir o objetivo. Dói muito terminar desta maneira depois de um ano tão grande", começou por dizer o antigo internacional argentino, depois do empate do Benfica em Braga, que confirmou o segundo lugar no campeonato.





Nas redes sociais, Di María confirmou ter jogado pela última vez no campeonato com a camisola do Benfica e deu o mote para a partida da próxima semana, para a final da Taça de Portugal, no Jamor.





"Foi a minha última partida no campeonato com esta camisola e estou orgulhos de ter podido voltar a vesti-la", confirmou o jogador depois de várias semanas de especulações.





"Ainda falta uma final no domingo e vamos com toda a força e alegria para conquistá-la. Juntos como sempre. Obrigada pelo apoio benfiquistas", concluiu o jogador que está a realizar a segunda passagem pelo Benfica.





Di María iniciou a sua carreira na Europa no Benfica, altura em que venceu um campeonato. Reforçou o Real Madrid e ainda teve passagens por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus. O argentino regressou ao Benfica e nas últimas duas épocas foi uma das principais figuras.





O jogador participou em mais de 80 jogos, entre Liga Portuguesa, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões. Marcou 32 golos e fez 22 assistências. Venceu, até ao momento, dois títulos: a Supertaça e a Taça da Liga desta temporada.