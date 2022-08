Dinamo Kiev dá favoritismo ao Benfica e quer mostrar dignidade na `Champions`

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os ‘encarnados’, elogiou a muito boa equipa do Benfica, reconhecendo-a como bem organizada, com mais preparação do que o emblema ucraniano e com futebolistas de exceção, com especial realce para Rafa.



“É uma equipa que tem bons jogadores em todas as posições. São internacionais das suas seleções. Posso dizer que Otamendi, João Mário, Gilberto e Grimaldo que são muito experientes. Neste momento Rafa Silva é, para mim, o jogador mais forte desta equipa. É uma surpresa para mim que ainda não tenha saído. É como o Bernardo Silva. Tem lugar numa grande equipa lá fora”, afirmou.



Perante estes argumentos, o treinador ironizou para antever o desfecho para o jogo de terça-feira, no terreno das ‘águias’, recordando ter chegado a esta fase após dois prolongamentos, com os turcos do Fenerbahçe, treinados pelo português Jorge Jesus, e com os austríacos do Sturm Graz.



“Não precisamos de marcar três golos para vencer. Podemos marcar dois e ir a prolongamento. Nos últimos dois jogos na Liga dos Campeões jogámos sempre em prolongamento e ganhámos. Mas é claro que estou a brincar. O Benfica é mais forte do que nós”, reconheceu.



Por sua vez, o médio Mykola Shaparenko prometeu corrigir os erros da primeira mão, disputada na semana passada em Lodz, na Polónia, onde o Benfica venceu por 2-0, com golos de Gilberto e Gonçalo Ramos, para que a equipa consiga marcar golos.



“Queremos mostrar um jogo digno da Liga dos Campeões. Vamos entrar de forma agressiva. Na primeira mão não aproveitámos as oportunidades de golo e agora, na segunda, vamos tentar fazer o melhor”, disse.



Para Lucescu, que conta com o regresso do médio Sydorchuck e com a ausência de Popov, o embate com os ‘encarnados’ vai servir de teste para a estreia do campeonato ucraniano, agendado para 28 de agosto, quando vai medir forças com o Dnipro-1 em jogo da segunda jornada (o da primeira ronda, com o Inhulets Petrove, foi remarcado para 16 de novembro).



“Vamos tentar preparar o início do nosso campeonato. Vai haver um bom ambiente no estádio. O Benfica vai alinhar com o melhor ‘onze’. Nós temos jogadores muito jovens, não conseguimos fazer contratações, temos jogadores que não veem a família há meses. Tudo isto é novo para nós”, concluiu.



O Benfica recebe esta terça-feira, às 20:00, os ucranianos do Dínamo de Kiev em jogo da segunda mão do ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo francês Clément Turpin.